Путин открыл самое большое колесо обозрения в Европе

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи открыл колесо обозрения «Сердце Москвы» на ВДНХ — теперь это самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.

Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

— Разрешаю, — сказал Президент России.

До 10 сентября самым высоким колесом обозрения в Европе был «Лондонский глаз» (London Eye) высотой 135 метров. Столичное «Сердце Москвы» — 140 метров. В ясную погоду с колеса будет открываться обзор примерно на 50 километров.

Колесо обозрения представляет из себя 30 закрытых кабин, вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудованы прозрачным полом.

Видовая экскурсия над Москвой начинается с посадочного вокзала. Попасть на него можно по крытому эскалаторному переходу. Посадка и высадка пассажиров происходит в разных частях вокзала. За один оборот, занимающий 18 минут и 40 секунд, колесо обозрения может вместить до 450 человек. Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 миллиона посетителей ежегодно.

Фото: Максим Кокунин

В Казани осталось только одно колесо обозрения — «Вокруг света». Оно находится в составе гостинично-развлекательного комплекса «Казанская Ривьера» и является одним из главных туристических объектов города. Оно имеет 36 кабин, каждая из которых посвящена одной из стран.



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Илина Хакимова