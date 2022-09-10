Минобороны России опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С»

Фото: кадр из видео

Министерство обороны России опубликовало в своих официальных соцсетях кадры работы артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск. В ведомстве уточнили, что эти установки проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ в ходе проведения специальной военной операции.

Командир самоходной артиллерийской батареи вместе с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БПЛА. По уточнённым координатам батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав.

Напомним, сегодня Минобороны объявило о перегруппировке войск на Украине, которые находятся в районе Балаклеи и Изюма. Такое решение вызвано необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

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Артем Гафаров