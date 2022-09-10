Тренер «Рубина» рассказал о подготовке к матчу с «Велесом» и дал оценку дебюту Дзагоева

Тренер казанского «Рубина» Олег Веретенников поделился информацией о подготовке к игре 9-го тура Первой лиги с московским «Велесом».

«Подготовка проходит в обычном режиме. Никаких изменений нет, все по плану. Два тура назад у «Велеса» поменялся тренерский штаб, они немного изменили схему. Это дало результат — два матча они выиграли, — сказал Веретенников.



Также помощник Леонида Слуцкого выделил несколько футболистов «Велеса» и рассказал об их индивидуальных преимуществах.

«Кого могу выделить у соперника? У «Велеса» есть интересные игроки. Логуа хорошо исполняет стандарты, мы это знаем, к этому готовимся. Мартынович и Фамейе готовятся по индивидуальной программе. У нас еще есть время. Посмотрим, успеют они восстановиться или нет».

На вопрос о дебюте двух новичков, Алана Дзагоева и Руслана Безрукова, наставник «Рубина» сдержанно дал положительную оценку:

«Безруков провел хороший матч, жаль, что не использовал голевой момент в конце первого тайма. Алан тоже достаточно качественно провел то время, которое был на поле», — приводит слова Веретенникова пресс-служба «Рубина».

Будет достаточно тяжелый матч. Искусственное поле не самого лучшего качества. Надеемся на то, что мы все-таки наберем эти три очка, которые нам очень нужны», — цитирует Веретенникова пресс-служба «Рубина».

Матч между «Велесом» и «Рубином» состоится завтра, 11 сентября в Москве. Начало встречи — 14.00.