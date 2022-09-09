В Казани с 10 по 12 сентября ограничат движение по улице Авангардной

Фото: Максим Кокунин

В Приволжском районе Казани поэтапно ограничат движение по улице Авангардной. Это связано со строительством внутриквартальных сетей теплоснабжения, сообщает мэрия города.

С 12.00 10 сентября до 17.00 11 сентября будет ограничен проезд транспорта на участке от дома №74 до дома №155 по ул.Авангардной по левой полосе в каждом из направлений движения.

С 22.00 12 сентября до 5.00 13 сентября будет частично закрыта дорога на этом же участке в направлении ул.Кулагина, в результате будет перекрыто движение на пересечении ул.Авангардной и ул.Промысловой.

С 6.00 12 сентября до 18.00 30 сентября будет ограничено движение автомобилей возле здания №74 по ул.Авангардной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня сообщалось, что в Казани до 25 сентября продлевается ограничение движения на участке автомобильной дороги по улице Волгоградской. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Так, почти до конца месяца движение по проезжей части и местным проездам на участке от дома №47 до дома №49 (от пересечения ул. Короленко и ул. Волгоградской до пересечения с ул. Бондаренко) будет полностью закрыто.

Кроме того, частично ограничено движение по ул. Короленко, на участке от дома №49 до дома №34 по ул. Волгоградской.



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Максим Кокунин