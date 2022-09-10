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В Казани продают доллар с автографом миллиардера Рыбакова за 5 млн рублей

10:33, 10.09.2022 1
В Казани продают доллар с автографом миллиардера Рыбакова за 5 млн рублей
Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений казанец выставил на продажу за 5 млн рублей «везучий бакс», на котором есть автограф Игоря Рыбакова — российского бизнесмена, мецената, участника списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (занимает 85-е место в рейтинге 2022 года с состоянием в $1,1 млрд).

Продавец утверждает, что с этим «везучим баксом икс 10 обеспечен» любому, кто сможет его купить. «У тебя тоже все получится!» — уверяет автор объявления.

Фото: vk.com/rybakov_igor

Напомним, в прошлом году в аренду структурам миллиардера Рыбакова были сданы площади торгового объекта на Пушкина, 2, собственником которого является сеть «Золотое яблоко» — под открытие смарт-офисов SOK. Они разместятся на втором, третьем и четвертом этажах комплекса.

Илина Хакимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:15
    Если так бездарно потратить 5 миллионов рублей на такую чушь, то у покупателя точно ничего не получится. А у продавца получится «икс 84000» в рублях )).
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