В Казани продают доллар с автографом миллиардера Рыбакова за 5 млн рублей

На одном из сайтов объявлений казанец выставил на продажу за 5 млн рублей «везучий бакс», на котором есть автограф Игоря Рыбакова — российского бизнесмена, мецената, участника списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (занимает 85-е место в рейтинге 2022 года с состоянием в $1,1 млрд).

Продавец утверждает, что с этим «везучим баксом икс 10 обеспечен» любому, кто сможет его купить. «У тебя тоже все получится!» — уверяет автор объявления.

Фото: vk.com/rybakov_igor

Напомним, в прошлом году в аренду структурам миллиардера Рыбакова были сданы площади торгового объекта на Пушкина, 2, собственником которого является сеть «Золотое яблоко» — под открытие смарт-офисов SOK. Они разместятся на втором, третьем и четвертом этажах комплекса.

Илина Хакимова