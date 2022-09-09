Сенатор Джабаров: появление нового короля в Великобритании не скажется на внешней и внутренней политике страны

Представитель Совета Федерации России Владимир Джабаров рассказал ФАН, что появление нового короля в Великобритании никак не скажется на внешней и внутренней политике, так как в стране, где установлена конституционная монархия, он является лишь символом нации.

— Король в Великобритании играет больше представительские функции, нежели определяет внешнюю или внутреннюю политику. Одна из главных его задач — это утверждение кандидатуры нового премьер-министра или принятие отставки, — пояснил он.

Он также указал на знаковый характер царственного института власти. К коронованным особам простой народ выражает большое почтение.

— Королева является символом нации. К ней относятся очень трепетно и дорожат ею. Но не более того. В Великобритании конституционная монархия в классическом понимании, — заключил Джабаров.



Фото: ru.wikipedia.org

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни вчера на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.



Сегодня у него запланирована встреча с премьер-министром Лиз Трасс и кабинетом министров, духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и настоятелем Вестминстерского аббатства Дэвидом Хойлом.

Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Там же похоронена королева-мать, захоронен прах сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет. Позднее туда же перенесут останки ее мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин