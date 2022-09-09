За сутки в России выявили 52 106 случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 52 106 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировано 19 960 295 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 9 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 51 086 пациентов. Всего выздоровевших — 18 977 695 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 96 россиян. Всего от инфекции скончались 385 165 человек. За сутки госпитализировали 3 621 россиянина.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 9 сентября читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым