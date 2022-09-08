Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной матери — Елизаветы II. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, — отмечается в сообщений.

Фото: kremlin.ru (Владимир и Людмила Путины и принц Уэльский Чарльз)

Путин пожелал Карлу III мужества и стойкости перед лицом тяжёлой, невосполнимой утраты.

— Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании, — завершается телеграмма.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни сегодня, на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле.



Принц Чарльз немедленно становится монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.



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Татьяна Леухина