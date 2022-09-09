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Для казанцев запустили «городской помощник» в Telegram

01:25, 09.09.2022
Для казанцев запустили «городской помощник» в Telegram
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Telegram появился чат-бот «Моя Казань». С помощью городского помощника можно оставить заявку о конкретной проблеме или получить нужную информацию, сообщается в telegram-канале мэрии столицы Татарстана.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо вбить в поиске «Моя Казань», запустить помощник, выбрать тему заявки и ответить на вопросы, на основе которых составляется заявка. Администрация обработает заявку и отправит ее ответственным организациям, следя за исполнением.

В бот казанцы могут отправить не только заявки по популярным темам, но и сообщить о проблемах, волнующих их. Для этого есть кнопка «У меня другой вопрос».

Весной в Казани для школьников и студентов создали telegram-канал о событиях, которые можно посетить по «Пушкинской карте».

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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