Призовой фонд «Игр будущего», которые пройдут в Казани, составит $25 млн

Общий призовой фонд турнира «Игры будущего», который пройдет в 2024 году в Казани, составит $25 млн. Об этом заявил руководитель проекта Игорь Столяров.

Он подчеркнул, что призовой фонд будет полностью состоять из частных инвестиций. Имена спонсоров не раскрываются.

— Эти деньги будут распределяться по дисциплинам, у каждой дисциплины есть свой призовой фонд, где-то, условно, будет миллион, а где-то — восемь, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Среди мест, рассматриваемых для проведения международных соревнований: «Казань Экспо», «Баскет-холл», «Дворец спорта», «Татнефть Арена», «Пирамида», «Ак Барс Арена» и Деревня Универсиады.

«Игры будущего» — международный турнир по 16 гибридным дисциплинам, который пройдет в феврале 2024 года. Каждая из дисциплин объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию — такая концепция называется «фиджитал» (от physical+digital). Дисциплины проверяют физическую подготовку атлетов и их цифровые навыки.

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Татьяна Леухина