В Казани почти на неделю ограничат движение на трех улицах из-за подключения газопровода

В Казани с 9 по 14 сентября ограничат движение на участках улиц Гагарина, Жилищной и Силикатной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Частично будет закрыт участок проезжей части и тротуара рядом с домом №89 по ул. Короленко. Также недоступен для проезда будет участок проезжей части вблизи дома №26. По ул. Силикатной рядом с домом №26 движение закроют полностью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Это связано с подключением газопровода среднего давления.

Также сегодня стало известно, что в Казани поэтапно ограничат движение автомобилей по улице Мулланура Вахитова. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.



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Татьяна Леухина