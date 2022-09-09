«Татаркино» потратит миллион на права проката и показа 87 российских и зарубежных фильмов в Татарстане
ГБУ «Татаркино» планирует приобрести права проката и публичного показа кинофильмов российского и зарубежного производства в Татарстане. На эти цели учреждение культуры готово потратить 1 миллион рублей, выяснило «Реальное время».
В списке 87 фильмов. Они сняты в России, Италии, Франции, Германии, Мексике, США, Казахстане, Аргентине, Великобритании, Южной Корее, Швейцарии, Ирландии, Китая, Испании, Австралии, Боснии и Герцеговины и Японии.
Среди российских фильмов в списке указаны следующие:
- «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова;
- «Аманат» Антона Сиверса;
- «Артек. Большое путешествие» Карена Захарова;
- «Ботан и Супербаба» Дмитрия Меняйло;
- «Бука. Мое любимое чудище» Виктора Глухушина;
- «Маруся фореva!» Александра Галибина;
- «МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей» Романа Трамвая;
- «МУЛЬТ в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!» Екатерины Поляковой;
- «Ника» Василисы Кузьминой;
- «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова;
- «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого;
- «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко;
- «Приплыли!» Юрия Ярушникова;
- «Суворов. Великое Путешествие» Бориса Черткова;
- «Тайна амулета» Елены Бычковой;
- «Булки» Олега Асадулина и другие.
Среди зарубежных фильмов в перечне можно встретить следующие:
- «Клаустрофобы. Долина дьявола» Эмерсона Мура (США);
- «Открытое море: Монстр глубины» Эндрю Трауки (Австралия);
- «Певица на всю голову» Бен Луин (Австралия);
- «Школа волшебства» Паола Ранди (Италия);
- «Птицы, как мы» Фарука Сабановича (Босния и Герцеговина) и другие.
Исполнитель должен гарантировать «Татаркино» предоставление копий фильмов в формате DCP в соответствии с их перечнем. В его обязанности входит приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на них. Они предоставляются до 31 декабря 2022 года.
Напомним, по 11 сентября в столице Татарстана проходит Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Показ фильмов организуют в кинотеатре в ТЦ «Республика».
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