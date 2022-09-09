«Татаркино» потратит миллион на права проката и показа 87 российских и зарубежных фильмов в Татарстане

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

ГБУ «Татаркино» планирует приобрести права проката и публичного показа кинофильмов российского и зарубежного производства в Татарстане. На эти цели учреждение культуры готово потратить 1 миллион рублей, выяснило «Реальное время».

В списке 87 фильмов. Они сняты в России, Италии, Франции, Германии, Мексике, США, Казахстане, Аргентине, Великобритании, Южной Корее, Швейцарии, Ирландии, Китая, Испании, Австралии, Боснии и Герцеговины и Японии.

Среди российских фильмов в списке указаны следующие:

«1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова;

«Аманат» Антона Сиверса;

«Артек. Большое путешествие» Карена Захарова;

«Ботан и Супербаба» Дмитрия Меняйло;

«Бука. Мое любимое чудище» Виктора Глухушина;

«Маруся фореva!» Александра Галибина;

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей» Романа Трамвая;

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!» Екатерины Поляковой;

«Ника» Василисы Кузьминой;

«Оторви и выбрось» Кирилла Соколова;

«Первый Оскар» Сергея Мокрицкого;

«Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко;

«Приплыли!» Юрия Ярушникова;



«Суворов. Великое Путешествие» Бориса Черткова;

«Тайна амулета» Елены Бычковой;

«Булки» Олега Асадулина и другие.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди зарубежных фильмов в перечне можно встретить следующие:

«Клаустрофобы. Долина дьявола» Эмерсона Мура (США);

«Открытое море: Монстр глубины» Эндрю Трауки (Австралия);

«Певица на всю голову» Бен Луин (Австралия);

«Школа волшебства» Паола Ранди (Италия);

«Птицы, как мы» Фарука Сабановича (Босния и Герцеговина) и другие.

Исполнитель должен гарантировать «Татаркино» предоставление копий фильмов в формате DCP в соответствии с их перечнем. В его обязанности входит приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на них. Они предоставляются до 31 декабря 2022 года.

Напомним, по 11 сентября в столице Татарстана проходит Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Показ фильмов организуют в кинотеатре в ТЦ «Республика».



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Татьяна Демина