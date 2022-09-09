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«Татаркино» потратит миллион на права проката и показа 87 российских и зарубежных фильмов в Татарстане

08:57, 09.09.2022
«Татаркино» потратит миллион на права проката и показа 87 российских и зарубежных фильмов в Татарстане
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

ГБУ «Татаркино» планирует приобрести права проката и публичного показа кинофильмов российского и зарубежного производства в Татарстане. На эти цели учреждение культуры готово потратить 1 миллион рублей, выяснило «Реальное время».

В списке 87 фильмов. Они сняты в России, Италии, Франции, Германии, Мексике, США, Казахстане, Аргентине, Великобритании, Южной Корее, Швейцарии, Ирландии, Китая, Испании, Австралии, Боснии и Герцеговины и Японии.

Среди российских фильмов в списке указаны следующие:

  • «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова;
  • «Аманат» Антона Сиверса;
  • «Артек. Большое путешествие» Карена Захарова;
  • «Ботан и Супербаба» Дмитрия Меняйло;
  • «Бука. Мое любимое чудище» Виктора Глухушина;
  • «Маруся фореva!» Александра Галибина;
  • «МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей» Романа Трамвая;
  • «МУЛЬТ в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!» Екатерины Поляковой;
  • «Ника» Василисы Кузьминой;
  • «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова;
  • «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого;
  • «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко;
  • «Приплыли!» Юрия Ярушникова;
  • «Суворов. Великое Путешествие» Бориса Черткова;
  • «Тайна амулета» Елены Бычковой;
  • «Булки» Олега Асадулина и другие.
Фото: Максим Платонов (архив)

Среди зарубежных фильмов в перечне можно встретить следующие:

  • «Клаустрофобы. Долина дьявола» Эмерсона Мура (США);
  • «Открытое море: Монстр глубины» Эндрю Трауки (Австралия);
  • «Певица на всю голову» Бен Луин (Австралия);
  • «Школа волшебства» Паола Ранди (Италия);
  • «Птицы, как мы» Фарука Сабановича (Босния и Герцеговина) и другие.

Исполнитель должен гарантировать «Татаркино» предоставление копий фильмов в формате DCP в соответствии с их перечнем. В его обязанности входит приобретение права проката на фильмы у лиц, обладающих исключительными правами на них. Они предоставляются до 31 декабря 2022 года.

Напомним, по 11 сентября в столице Татарстана проходит Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Показ фильмов организуют в кинотеатре в ТЦ «Республика».

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Татьяна Демина
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