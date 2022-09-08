Начальником ГИБДД Казани назначен Эльнар Садриев

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану

Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Казани назначен подполковник полиции Эльнар Садриев. Сегодня его представили личному составу Госавтоинспекции.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану подполковник полиции Рустем Гарипов охарактеризовал Эльнара Садриева как профессионального и грамотного руководителя. По его словам, у него богатый опыт работы в Госавтоинспекции.

Эльнар Садриев в свою очередь заявил, что одна из основных задач отдела ГИБДД — повышение в Казани безопасности дорожного движения. Он заверил, что сделает все для решения поставленных задач, сообщает пресс-служба ГИБДД Татарстана.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Татарстану

До Эльнара Садриева отдел ГИБДД УМВД России по Казани возглавлял Игорь Новиков. Он покинул этот пост в июне.

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Татьяна Демина