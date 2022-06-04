Начальник ГИБДД Казани Новиков покинул свой пост
Начальник отдела ГИБДД ОМВД России по Казани Игорь Новиков покинул свой пост. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.
О новом месте работы Новикова не сообщается.
В мае свой пост покинул начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Его назначили на должность заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
Новым госавтоинспектором Татарстана стал Рустем Гарипов. До этого он работал в Чистополе инспектором ДПС, а также руководил отделениями ГИБДД в Нурлате и Нижнекамске. Позже возглавлял казанский спецбатальон ГИБДД и один из отделов центрального аппарата.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым