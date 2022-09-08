В казанском аэропорту прибывший из Турции мужчина напал на сотрудника таможни

В международном аэропорту Казани в ходе таможенного контроля гражданин, прибывший авиарейсом из Турции, чтобы избежать административной ответственности за нарушение запретов при ввозе табачной продукции, устроил дебош и напал на сотрудника таможни.

В результате происшествия у таможенника диагностировали закрытый перелом пальца на левой кисти руки. В настоящее время проводится расследование.

— В отношении физического лица, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ, следственным управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело, — прокомментировал начальник отдела по противодействию коррупции Татарстанской таможни Руслан Хамзин.

Стоит отметить, что санкции части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.



Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении 42-летнего иностранного гражданина по статье «Дача взятки». Мужчину заподозрили в даче взятки сотруднику таможни.

Установлено, что подозреваемый вечером 31 августа, находясь в зоне таможенного контроля терминала №1 Международного аэропорта «Казань», дал взятку в размере $10 тысяч заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 таможенного поста за сокрытие факта административного правонарушения и несоставление протокола.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин