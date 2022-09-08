В Татарстане капитально ремонтируют автодорогу Верхний Услон — Печищи

В Верхнеуслонском районе Татарстана ведутся работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Верхний Услон — Печищи на участке от км 0,0 до км 6,10, протяженностью 0,61 км. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

На сегодняшний день дорожные службы осуществили уширение проезжей части, уложены выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия толщиной 4 cм, на площади более 4,7 тыс. кв. м.

Вместе с этим Апастовскому филиалу АО «Татавтодор» предстоит выполнить укрепление обочин щебнем М-400 толщиной 10 см на площади 826 кв. м. Кроме того, предусмотрен ремонт трубы длиной 2 метра, диаметром 1 метр, а также устройство телескопических лотков — 7,5 м с гасителями и лотков MAXI-18 шт.

В дальнейшем в целях обеспечения безопасности на объекте будет выполнено устройство тротуара протяженностью 419 метров с установкой бортового камня, установка 36 дорожных знаков, металлического барьерного ограждения длиной 152 метра и нанесение дорожной разметки.

Стоит отметить, что все работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе уже сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории республики завершен ремонт автомобильной дороги Елабуга — Гари — Абалач. Работы проводились на двух участках: от км 0,0 до км 0,47 и от км 1,11 до км 2,09, общей протяженностью 1,45 км.

Уточняется, что на объекте выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 площадью более 15,5 тысячи кв. м и укрепление обочин асфальтогранулятом толщиной 0,07 м.



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Максим Кокунин