В Татарстане завершился ремонт автодороги Елабуга — Гари — Абалач

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Татарстана завершен ремонт автомобильной дороги Елабуга — Гари — Абалач. Работы проводились на двух участках: от км 0,0 до км 0,47 и от км 1,11 до км 2,09, общей протяженностью 1,45 км. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Уточняется, что на объекте выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15 площадью более 15,5 тысячи кв. м и укрепление обочин асфальтогранулятом толщиной 0,07 м.

Работы выполнены в полном объеме и объект введен в эксплуатацию.

Фото: Максим Платонов

Напомним, движение транспорта по дороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана временно прекратится в связи с ремонтом. Ограничения будут действовать с 15 сентября по 15 октября.

Движение закрывают на участке с км 38,6 по км 43,2 автодороги Старое Шигалеево — Пестрецы, Старое Шигалеево — Пестрецы — Ленино-Кокушкино.

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Максим Кокунин