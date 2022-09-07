Интерактивное собеседование и быстрый ответ: Авито приглашает на работу

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

16 и 17 сентября в Казани пройдет One Day Offer Авито (18+) . Мероприятие направлено на тех, кто стремится работать в одной из крупнейших компаний России, иметь официальное трудоустройство, возможность постоянного обучения, карьерного роста и гибридного графика работы.

— Сейчас в Авито (возрастное ограничение сервиса 16+, — прим. ред.) трудятся более 5 000 сотрудников, 1 800 из них обеспечивают клиентский сервис. Часть из них работает удаленно из 35 регионов России. Мы стараемся быть ближе ко всем пользователям, вне зависимости от места их жительства. Потому что Авито пользуются свыше 56 миллионов россиян, а это почти каждая семья в стране. Мы рады принять в команду Авито лучших специалистов Казани, — комментирует директор Центра клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар.

Соискателям расскажут о компании, ее ценностях и специфике профессии специалиста поддержки пользователей. В конце дня гостям будет предложено пройти тестовое задание, по результатам которого в тот же день они получат ответ о возможности дальнейшего трудоустройства.



Регистрация на интерактивное собеседование открыта до 15 сентября.

Успейте попасть в команду мечты!

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