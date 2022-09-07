Камский транспортный прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника плавучего дома встать на учет

Камский транспортный прокурор обратился в Нижнекамский городской суд Татарстана с требованием обязать собственника плавучего дома поставить его на учет в ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» и на классификационный учет в ФАУ «Российский речной регистр».

Прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности плавания на внутренних водных путях и шлюзования при эксплуатации несамоходного плавучего дома на реке Кама.

Установлено, что 7 июля этого года в подходном канале шлюзов Нижнекамской ГЭС верхнего бьефа Нижнекамского водохранилища двигался несамоходный плавучий дом в сцепке с моторной лодкой типа «Казанка-5» с подвесным мотором. Понтон, на котором стоит дом, находится на учете в центре ГИМС ГУ МЧС России по Удмуртии.

Вместе с тем, статьями 3,16 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ определено, что плавучие объекты подлежат учету в администрации бассейна внутренних водных путей. Однако, в реестре плавучих объектов ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» плавдом не состоит. Кроме того, он также не классифицировался и не освидетельствовался в ФАУ «Российский Речной Регистр». При таких условиях эксплуатация данный объект создает угрозу безопасности для граждан и движения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце июля Набережночелнинский суд удовлетворил требования Камского транспортного прокурора о постановке на учет незаконно размещенного плавучего дома на Каме.

Ведомство провело проверку после обращения местного жителя о незаконном размещении объектов в акватории Камы. В ходе нее установлено, что на территории лодочной станции «Дубки», расположенной в Тукаевском районе, находятся незарегистрированные понтоны с построенными на них домом и баней.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин