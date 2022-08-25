Набережночелнинский суд обязал поставить на учет плавучий дом в акватории Камы

Набережночелнинский суд удовлетворил требования Камского транспортного прокурора о постановке на учет незаконно размещенного плавучего дома на Каме.

Ведомство провело проверку после обращения местного жителя о незаконном размещении объектов в акватории Камы. В ходе нее установлено, что на территории лодочной станции «Дубки», расположенной в Тукаевском районе, находятся незарегистрированные понтоны с построенными на них домом и баней.

При таких условиях эксплуатация данных плавучих сооружений может создать угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, а также безопасности движения внутреннего водного транспорта. В этой связи прокурор обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц с требованием обязать собственника принять меры по прохождению освидетельствования, классификации и постановке на учет.

Собственник обязан исполнить требования законодательства в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Исполнение постановления находится на контроле транспортной прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле Татарстане владельца плавучего дома привлекли к ответственности. По требованию Камской транспортной прокуратуры инспекторы Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ приняли участие в проверке соблюдения правил плавания на внутренних водных путях и шлюзования на Каме.

В подходном канале шлюзов Нижнекамской ГЭС верхнего бьефа Нижнекамского водохранилища проходил плавучий дом. Он двигался в сцепке с моторной лодкой «Казанка» с подвесным мотором. Плавучие дома ГИМС не поднадзорны.

В судовом билете владельца моторной лодки отсутствовала отметка о прохождении технического освидетельствования маломерного судна. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по статье «Управление судном, не прошедшим технического осмотра» (ч. 1 ст. 11.8 КоАП РФ).

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Максим Кокунин