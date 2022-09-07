Владимир Путин объявил о системном «перевооружении» гражданской авиации России
Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружение» на самолеты отечественного производства. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
— Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолетами, включая суда малой авиации. Решение на этот счет приняты, и прошу правительство его строго выполнять, — сказал глава государства.
Напомним, на Восточном экономическом форуме «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящиеся на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Глава Минпромторга России Денис Мантуров объявил, что сумма договора превысила 1 триллион рублей — это абсолютный рекорд.
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