Власти Татарстана рассматривают возможность увеличить объемы производства Ту-214 до 20 в год

Власти Татарстана рассматривают возможность производства 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах Восточного экономического форума.

— Главная задача была — 10 самолетов (Ту-214 — прим.ред.) в год выпустить, но сейчас мы продвигаем идею — 20 самолетов в год, — отметил он.

Фото: tatarstan.ru

По словам Минниханова, сейчас этот вопрос изучает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

— Она потребует определенных организационных, строительных (решений — прим.ред.), большая работа. Я думаю, все это реально, — приводит слова президента Татарстана ТАСС.



В августе генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что первые магистральные узкофюзеляжные самолеты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Их строительство уже началось.

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Татьяна Леухина