В Совбезе заявили, что США прервали все контакты с Россией по борьбе с международным терроризмом

США прервали все двусторонние контакты с Россией по борьбе с международным терроризмом. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Он подчеркнул, что сфера противодействия международному терроризму оставалась одной из немногих, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб, несмотря на сложный характер отношений Москвы и Вашингтона.

— В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении, — заявил Коков в интервью «Российской газете».

В феврале украинские власти обратились с запросом о приостановке членства России в Интерполе. Данную инициативу поддержала Великобритания. Однако организация не согласилась это сделать. Там подчеркнули, что внесут изменения в порядок рассмотрения запросов страны.



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Татьяна Леухина