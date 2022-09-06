Рустам Минниханов и Зарина Догузова на ВЭФ обсудили перспективы развития туризма в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой. Встреча состоялась на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов и Зарина Догузова обсудили перспективы развития туристической отрасли в Татарстане. Президент республики на встрече отметил важность проведения заседания президиума Государственного совета по вопросу «О развитии туризма».

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в конце августа Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на получение субсидий для продвижения событийных мероприятий в 2023 году. Татарстан получит более 40,7 млн рублей.

Как сообщила Зарина Догузова, всего поддержку получат 36 регионов России, а объем финансирования составит 638 млн рублей. Субсидию можно направить на организацию площадки для проведения мероприятия, разработку креативной концепции и программы, анонс мероприятий в СМИ, а также на оснащение площадки оборудованием.

Республика заявила на конкурс сразу несколько мероприятий: фестиваль музыки и новых медиа «СоТворение», XVI всероссийская Спасская ярмарка и фестиваль Arenaland. Однако победило лишь одно мероприятие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин