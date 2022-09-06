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Делегация Татарстана примет участие в Сабантуе в Казахстане

12:19, 06.09.2022
Делегация Татарстана примет участие в Сабантуе в Казахстане
Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанская делегация примет участие в Сабантуе в Казахстане. Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

— У нас большая творческая делегация отправляется в Семей для того, чтобы организовать традиционный уже наш праздник Сабантуй в Казахстане, — сообщила она.

По словам Ирады Аюповой, в Казахстан полетит «очень представительная» делегация Татарстана. На Сабантуе в Семее выступят профессиональные исполнители из республики, в том числе Филюс Кагиров.

Скриншот трансляции

Напомним, в Казани на этой неделе пройдут мероприятия в рамках Дней культуры Казахстана в России. Днем 7 сентября в кинотеатре в ТЦ «Республика» пройдут показы казахстанских фильмов, а 8 сентября в 18.00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пройдет гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

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Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан

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