Ведущими Казанского международного фестиваля мусульманского кино станут Олеся Судзиловская и Иван Колесников

Фото: скриншот трансляции

Ведущими XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино станут советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Олеся Судзиловская и российский актер театра и кино Иван Колесников. Об этом рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Олеся Судзиловская проведет церемонию открытия Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Она пройдет в Казанской ратуше.

Церемонию закрытия будет вести Иван Колесников. Оно пройдет в КРК «Пирамида» 11 сентября.

На Казанский международный фестиваль мусульманского кино, который пройдет с 7 по 11 сентября, также приедет народный артист России Владимир Хотиненко. Он возглавит жюри.

Ожидается также приезд заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей, актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Елены Ксенофонтовой, российского актера театра и кино Станислава Бондаренко и других.



Как рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, гостями Казанского международного фестиваля мусульманского кино станут 127 гостей из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана, Турции, ОАЭ, а также Австралии, Германии и Франции. Два последних государства, напомним, внесены в список недружественных России.



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Татьяна Демина