Сергей Майоров стал советником министра промышленности и торговли Татарстана
Глава машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров стал советником министра промышленности и торговли Олега Коробченко. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» сам Майоров.
Согласно информации на сайте мэрии Набережных Челнов, в его карьере имеются следующие должности:
- председатель правления машиностроительного кластера Татарстана;
- помощник члена Совета Федерации Олега Морозова по работе в республике;
- член Комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП);
- член коллегии Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ»;
- председатель наблюдательного совета Агентства по привлечению инвестиций города Набережные Челны;
- член координационного совета Челнинского землячества.
Напомним, в июне Майоров рассказал «Реальному времени», что санкции, которые вводит Запад после начала спецоперации на Украине, сильно повлияли на машиностроительную отрасль республики. В частности, это связано с поставками комплектующих, большое количество которых используется в производстве. Но, по его словам, эту проблему удалось решить через параллельный импорт и завоз необходимых товаров через третьи страны.
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