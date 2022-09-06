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Сергей Майоров стал советником министра промышленности и торговли Татарстана

10:21, 06.09.2022
Сергей Майоров стал советником министра промышленности и торговли Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Глава машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров стал советником министра промышленности и торговли Олега Коробченко. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» сам Майоров.

Согласно информации на сайте мэрии Набережных Челнов, в его карьере имеются следующие должности:

  • председатель правления машиностроительного кластера Татарстана;
  • помощник члена Совета Федерации Олега Морозова по работе в республике;
  • член Комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП);
  • член коллегии Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер «ИННОКАМ»;
  • председатель наблюдательного совета Агентства по привлечению инвестиций города Набережные Челны;
  • член координационного совета Челнинского землячества.
Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне Майоров рассказал «Реальному времени», что санкции, которые вводит Запад после начала спецоперации на Украине, сильно повлияли на машиностроительную отрасль республики. В частности, это связано с поставками комплектующих, большое количество которых используется в производстве. Но, по его словам, эту проблему удалось решить через параллельный импорт и завоз необходимых товаров через третьи страны.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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