На три месяца охраны Центра семьи «Казан» потратят 1,6 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на охрану Центра семьи «Казан» планируют направить 1,62 миллиона рублей. Такую сумму готовы выделить из городского бюджета, выяснило «Реальное время».

Сумма в 1,62 миллиона предусмотрена на три месяца — охрану требуется обеспечить с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Таким образом, один месяц охраны казанской «Чаши» обойдется в 540,2 тысячи рублей.

Подрядчику необходимо обеспечивать охрану, общественный порядок, пропускной и внутриобъектовый режимы. В его обязанности входит недопущение несанкционированного проникновения посторонних лиц на объект, обеспечение общественного порядка на всей прилегающей территории.

Фото: Максим Платонов

В случае выявления противоправных действий и возникновения чрезвычайных ситуаций охрана должна принять незамедлительные меры. Режим работы одного охранника — с 06.00 до 06.00.

Напомним, территорию возле Центра семьи «Казан» благоустроят по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Там появится сцена для проведения городских праздников, новые скамейки, а берег от Ленинской дамбы до «Чаши» выровняют, что позволит организовать прямой выход вдоль дамбы к Казанскому кремлю. К работам уже приступили.



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Татьяна Демина