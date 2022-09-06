В Татарстане стартовала выдача разрешений на охоту за пушными животными

В Татарстане стартовал прием заявлений на оформление разрешений на добычу пушных животных в общедоступные охотничьи угодья. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

Уточняется, что разрешение можно оформить в любом филиале МФЦ на территории республики независимо от района предполагаемой охоты. Для этого необходимо написать заявление, иметь при себе паспорт и охотничий билет. Также потребуется квитанция об уплате госпошлины в размере 650 рублей. Кроме того, при оформлении разрешения на бобра или куницу потребуется квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира. Ставка сбора составляет 60 рублей за особь.

Охотиться на лисицу и зайца-русака разрешается в период с 15 сентября по 28 февраля, на бобра — с 1 октября по 28 февраля, а на куницу — с 15 октября по 28 февраля 2023 года.

Фото: pxhere.com

Напомним, в Татарстане с 3 сентября открылся сезон охоты на пернатую дичь. В соответствии с Правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, кроншнеп большой, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш;

водоплавающая: гуси, утки и лысуха;

степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

В Госкомитете напомнили, что запрещается охотиться на животных, занесенных в Красные книги Татарстана и России. К ним относятся: улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная, хрустан, пискулька и гусь серый.

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Максим Кокунин