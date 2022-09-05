Россия создаст компанию для страхования перевозок нефти

Россия изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран для страхования поставок нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Николая Шульгинова.

По его словам, Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти, изучая возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание своего собственного страховщика.

— Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, на прошлой неделе главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть.



При введении потолка цен страны G7 планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям. Также объявлено о намерении запретить услуги по транспортировке российской нефти морем, если ее будут продавать выше потолка.

В группу G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Максим Кокунин