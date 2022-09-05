В России построят два новых автобронетанковых завода

В России создадут два новых автобронетанковых ремонтных завода. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, штатная численность персонала составит 365 и 227 работников соответственно. На организационные мероприятия отводится 4 месяца. Распоряжение должно быть реализовано в пределах штатной численности Вооруженных сил и бюджета Минобороны России, установленного в федеральном бюджете.

Оба предприятия будут осуществлять ремонт бронетанковой и автомобильной техники и вооружений в интересах министерства. В ведение 71-го завода будут переданы земельные участки в подмосковном Раменском в районе улицы Левашова, а 72-й завод получит земельный фонд в Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

Фото: commons.wikimedia.org

В июне ПАО «КАМАЗ» обратилось с иском к Ижевскому механическому заводу, требуя возмещения убытков за дефектную продукцию. Удмуртское предприятие должно было поставить автогиганту компрессоры для установки на грузовики и бронетранспортеры. Принятые на вооружение российской армией в 2013 году БТР‑82А в Набережных Челнах оснащают турбодизелем КАМАЗ мощностью 300 лошадиных сил.

Представители челнинского автозавода утверждают, что в течение гарантийного срока у поставляемых компрессоров на бронетранспортеры и КАМАЗы регулярно выявлялись отклонения в качестве. Несмотря на наличие гарантии, добиться возмещения ущерба от ижевчан не удавалось. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин