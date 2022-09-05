Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального Управления МЧС России, который обратился к нему с личной просьбой. Он рассказал, что ранее пришел в военкомат по месту жительства с просьбой записать его добровольцем для участия в спецоперации.

— При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть предоставлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО, — рассказал Песков.

По его словам, президент обещал обратить внимание на пробел в законодательстве и указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство нужно привести в соответствии с ситуацией де-факто. Поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца, добавил он.

Фото: kremlin.ru

В июле бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине, которые не смогут вернуться на службу из-за травм.

— Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль Министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства, — сказал он.

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Максим Кокунин