«Роскосмос» трудоустроит военных, получивших травмы во время спецоперации на Украине

Фото: Олег Тихонов (архив)

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация организует реабилитацию и обучение, а затем и трудоустроит часть военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине, которые не смогут вернуться на службу из-за травм. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы открываем специальную программу реабилитации военнослужащих, которые в силу полученных травм или увечий не смогут продолжить свою военную службу. Они переходят как бы под контроль Министерства труда с точки зрения дальнейшего трудоустройства, — сказал он.

По его словам, будут открыты специальные курсы подготовки на базе около 30 вузов, с которыми сотрудничает госкорпорация. После получения военнослужащими дополнительного экономического, юридического или инженерного образования «Роскосмос» найдет способ их устроить.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

11 июня Рогозин рассказал, что американская компания Axiom Space оплатила в рублях полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском «Союзе».

«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», — сказал он.

Напомним, в апреле Рогозин сообщил, что Axiom Space из-за логистических проблем пока не оплатила 2 млрд рублей за полет астронавта. Сам спускаемый аппарат корабля «Союз МС-19» с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем приземлился в Казахстане 30 марта.



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Максим Кокунин