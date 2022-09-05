Казань вошла в топ самых популярных направлений для речного путешествия в ПФО

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казань вошла в топ самых популярных направлений для речного путешествия этим летом в Приволжском федеральном округе и заняла в нем второе место, рассказал «Интерфаксу» заместитель гендиректора по развитию круизного оператора «Водоходъ» Илья Суховольский.



Отмечается, что с мая по август в круизах компании побывало 79 тысяч 883 туриста, которые отправлялись, прибывали или посещали такие города Поволжья, как Пермь, Чебоксары, Уфа, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Самара.

По словам Суховольского, больше всего судозаходов за данный период совершено в Нижний Новгород — 256. За ним следует столица Татарстана — 104 судозахода. На третьем месте расположились Чебоксары — 59 раз. Далее идут Самара — 56 раз, Саратов — 44, а также Пермь — 14.

Фото: Олег Тихонов

На прошлой неделе председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что регионы Приволжского федерального округа (ПФО) разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам на судах класса «Метеор» и «Валдай», направленный на повышение привлекательности регионов в рамках проекта «Великий Волжский путь».

По его словам, в рамках данного проекта потребуется строительство новых судов как пригородных, так и скоростных.

— Мы примерно посчитали их количество, и на сегодняшний день соответствующие предложения направили вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. Мы надеемся, что получим ряд поручений на уровне руководства нашей страны по развитию и реализации этого проекта, — подчеркнул он.

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Максим Кокунин