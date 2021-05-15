Минздрав: в России сократилось число абортов

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году в России сделали порядка 450 тыс. абортов, что почти на 35% меньше, чем пятью годами ранее, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. По желанию женщин проведено операций примерно 50% от этого числа.

Представитель Минздрава рассказал, что в 2020 году более 200 тыс. женщин, которые планировали сделать аборт, прошли перед ним консультирование. Около 49 тысяч из них передумали прерывать беременность, пишет «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В январе прошло года в министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что за 6 лет число абортов в республике сократилось на 42%. Количество женщин, прервавших первую беременность, уменьшилось на 29%.

На этой неделе патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, готовых родить ребенка, но у которых нет возможности воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его Русской православной церкви на воспитание.

Татьяна Демина