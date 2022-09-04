В Кремле пообещали дать серьезный ответ, если ЕС введет против россиян визовые ограничения

Москва внимательно наблюдает за решениями Евросоюза касательно виз для россиян. Если в этой сфере введут ограничения, Россия предпримет серьезные ответные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1" в программе «Москва. Кремль. Путин».



Он пояснил, что шаги, которые предпримет Россия, не обязательно будут зеркальными. Основной фактор — шаги будут соответствовать интересам страны.

Визовые вопросы всегда были камнем преткновения в отношениях России и ЕС. Ранее по ним удавалось достичь продвижений (вводились специальные визы для студентов, представителей культуры, дипломатов и др.).

Фото: kremlin.ru

Российское правительство на заседании обсудит свои полномочия по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать визу при подтверждении брони гостиницы на срок до шести месяцев.



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Маргарита Головатенко