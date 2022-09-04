Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода

Фото: wikipedia.org / Крылов Иван

Российское правительство на заседании обсудит свои полномочия по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать визу при подтверждении брони гостиницы на срок до шести месяцев, сообщили в пресс-службе кабмина.



Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Фото: realnoevremya.ru

В АТОР недавно заявили, что сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима. Туроператоры предупредили, что в связи с этим от туристов потребуется больше документов, также это увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения могут увеличиться до шести месяцев.

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Маргарита Головатенко