Власти России обсудят, граждане каких стран могут получить визу на полгода
Российское правительство на заседании обсудит свои полномочия по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых могут дать визу при подтверждении брони гостиницы на срок до шести месяцев, сообщили в пресс-службе кабмина.
Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 256 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
В АТОР недавно заявили, что сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима. Туроператоры предупредили, что в связи с этим от туристов потребуется больше документов, также это увеличит расходы. Сумма сбора вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения могут увеличиться до шести месяцев.
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