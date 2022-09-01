В ДУМ Татарстана прокомментировали внесение в список экстремистских книг «Сахих аль-Бухари»

Заместитель муфтия Татарстана, руководитель издательского дома «Хузур» ДУМ республики Ришат Хамидуллин прокомментировал ситуацию с включением одного из изданий перевода сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» на русский язык в список экстремистских материалов:

— Сборник хадисов «Сахих аль-Бухари» после Благородного Корана является второй книгой для мусульман, авторитетным и основополагающим источником ислама. Эта книга преподается в оригинале на арабском языке в мусульманских учебных заведениях, на русском и татарском языках издавалась и издается ДУМ РТ, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запрет традиционной канонической литературы недопустим, отметил Хамидуллин. По его словам, необходимо учитывать, что переводы канонических текстов на другие языки могут содержать как грамматические, так и идеологические погрешности.

— В случае с «Сахих аль-Бухари» было запрещено определенное издание книги, определенный перевод. Оригинальный текст сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» запрещенным не является, — подчеркнули в ДУМ Татарстана.



На этой неделе Минюст внес один из шести основных сборников исламского предания суннитов «Сахих аль-Бухари» в перечень экстремистских материалов. Решение о признании хадиса экстремистским было принято Лаишевским судом Татарстана в декабре 2021 года, а 5 июля текущего года Верховный суд Татарстана утвердил вынесенное решение.

В феврале прошлого года в ДУМ Татарстана предупредили мусульман о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, которые дискредитируют труд «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», изданный управлением.



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Татьяна Леухина