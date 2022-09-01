Муфтий Татарстана: нужно создать богословский орган по предпечатной экспертизе религиозной литературы

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил мнение о том, что необходимо создать общероссийский богословский орган по предпечатной экспертизе религиозной литературы. Мнение касается включения одного из изданий перевода сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» на русский язык в список экстремистских материалов.



Издание перевода А. Нирша сборника хадисов «Сахих аль-Бухари» запретил Лаишевский суд — это не оригинальный текст, а книга на русском языке, изданная в 2007 году — только один из переводов.

— Все-таки нужно быть честными и признать, что корень проблемы запрета религиозной литературы лежит не в предвзятости судов, а в том, что суждения об экстремистской направленности того или иного текста выносятся на основании психолого-лингвистического, а не теолого-богословского анализа! То есть экспертизы в отношении религиозной литературы в России — неквалифицированные. А предпечатная богословская экспертиза книг могла бы снять многие вопросы с повестки дня, — считает муфтий.

Фото: realnoevremya.ru

— В Болгарской Исламской Академии вопрос о создании Всероссийского совета улемов обсуждали в 2018 году. Затем в 2019-м рассматривали разные возможности создания общероссийского органа по экспертизе религиозной литературы. Есть опасения, что такая структура станет органом цензуры, то есть будет функционировать во вред мусульманскому издательскому рынку в России. Были и предложения хотя бы составить «белый» список проверенной мусульманской литературы в России.

— «Сахих аль-Бухари» — это величайший труд, выдающийся памятник мировой культуры, настольная книга мусульман, одна из основ исламского учения о нравственности и благочестии… Поэтому изложение текста этой книги на разных языках — это большая ответственность перед Всевышним. И подходить к этой работе нужно коллективно и скрупулезно. Может быть, этот случай послужит российской умме уроком и толчком для самоорганизации мусульманского экспертного органа по проверке религиозной литературы? — задается вопросом Камиль хазрат Самигуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Набережночелнинский городской суд Татарстана 21 июня оставил без рассмотрения иск прокуратуры о признании экстремистскими книг турецкого богослова Саида Нурси:

— Ранее Набережночелнинский городской суд в ином составе признавал данные книги экстремистскими, однако стороной защиты данное решение было обжаловано, и Верховный суд Республики Татарстан услышал нашу позицию, отменил данное судебное решение и вернул дело на новое рассмотрение, — рассказывал адвокат Руслан Нагиев.



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Маргарита Головатенко