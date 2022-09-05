Стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане выше, чем в среднем в ПФО

Фото: Максим Платонов

На конец июля 2022 года стоимость условного, или минимального, набора продуктов питания в Татарстане составила 5 292 рубля в расчете на месяц. Это больше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе (5 290 рублей), но меньше, чем по России (5 864 рубля).

По отношению к декабрю прошлого года стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане увеличилась на 10,6%. Вместе с этим по сравнению с июнем этого года она уменьшилась на 5,7%, следует из данных Татарстанстата.

Самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания среди регионов ПФО в Пермском крае — 5 703 рубля. Самый низкий показатель в Мордовии — 4 958 рублей.



Фото: Максим Платонов

Как пояснили в статистической службе, стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При расчете используются единые, установленные в целом по России условные объемы потребления продуктов питания и средние потребительские цены на них по регионам.



Согласно официальной статистике, в июле 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане составила 17 663 рубля. По отношению к декабрю прошлого года она выросла на 8,2%.



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Татьяна Демина