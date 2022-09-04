Гостиничные предприятия Татарстана за полгода заработали 1,7 миллиарда рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июнь 2022 года доход гостиничных предприятий Татарстана от предоставляемых ими услуг составил почти 1,73 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года он оценивался в 1,36 миллиарда.

На 1 июля 2022 года в республике работали 54 гостиничных предприятия, без учета малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Из них больше половины — 38 — гостиницы. В списке также пять хостелов и один мотель, следует из данных Татарстанстата.

В гостиничных предприятиях Татарстана за первое полугодие 2022 года предоставлено 731,1 тысячи ночевок, из которых 548,6 тысячи — в гостиницах, 55,7 тысячи — в хостелах. Еще 8,9 тысячи ночевок пришлось на мотели.

Для сравнения, за январь — июнь прошлого года в гостиничных предприятиях Татарстана предоставили 534,7 тысячи ночевок. Большая часть из них — 422,6 тыс. — также приходилась на гостиницы.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За первые шесть месяц 2022 года в 54 гостиничных предприятиях Татарстана остановились 291,2 тысячи человек. Это на 28,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Согласно одному из последних исследований, Казань попала в список городов, в которых туристы чаще всего бронируют отели на осень. Кроме столицы Татарстана, в перечень вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Калининград, Анапа, Нижний Новгород, Краснодар, Махачкала и Владивосток.



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Татьяна Демина