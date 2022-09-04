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В России закрепят в ПДД применение информационных световых секций на светофорах

08:48, 04.09.2022
В России закрепят в ПДД применение информационных световых секций на светофорах
Фото: realnoevremya.ru

Возможность применения информационных световых секций на светофорах планируют закрепить в Правилах дорожного движения, сообщает ТАСС.

Сейчас применение таких секций возможно в соответствии с пунктом 7.4.12 ГОСТ Р 52289-2019. Они устанавливаются под транспортным светофором. По разрешающему сигналу допускается пересечение дороги поворачивающими автомобилями и пешеходами. Секции не устанавливают дополнительных требований к участникам дорожного движения, а только напоминают об обязанности уступить дорогу пешеходам, пояснили в пресс-центре МВД России.

Фото: realnoevremya.ru

Такие светофоры появляются во многих регионах, их установка зависит от владельцев дорог, принимающих решение при выборе способов организации движения на конкретных пересечениях.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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