В Казани после благоустройства открылась первая очередь «Сада рыбака»

Сегодня в Казани открылась первая благоустроенная часть «Сада рыбака» в Адмиралтейской слободе, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Для горожан организована развлекательная программа. Также с 17.00 в парке работает танцплощадка, где казанцы смогут разучить движения ретротанцев.

Реконструкция общественного пространства началась в этом году. Во время первой очереди благоустроили часть парка со стороны улице Кызыл Армейской. Ко второй очереди планируют приступить в следующем году. В саду планируют установить оригинальное световое оформление — фонари и гирлянды в ретростиле. После ремонта главный акцент сделают на центральный объект — восстановленный фонтан-скульптуру рыбака.



На прошлой неделе сообщалось, что проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение экспертов.



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Максим Кокунин