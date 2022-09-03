Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг почти 1,7 триллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам первых семи месяцев 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил почти 1,7 триллиона рублей. Этот 90% к аналогичному периоду 2021 года в сопоставимых ценах.



Вместе с этим оборот оптовой торговли в Татарстане по итогам первых семи месяцев 2022 года оказался самым большим в Приволжском федеральном округе. На втором месте после республики Нижегородская область — 1,24 триллиона.

В целом в Приволжском федеральном округе оборот оптовой торговли по итогам января-июля составил 6,9 триллиона рублей. Это 88,2% к аналогичному периоду 2021 года в сопоставимых ценах, следует из данных Росстата

Фото: Максим Платонов

Напомним, по итогам января — апреля 2022 года оборот оптовой торговли в Татарстане оценивался почти 974 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2021-го он составил 93,7%,



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Татьяна Демина