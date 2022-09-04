Татарстан на третьем месте в ПФО по числу розничных рынков

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На 1 июля ткущего года в Татарстане зарегистрировано 22 розничных рынка. По их количеству республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

На первом месте Башкирия — 30 розничных рынков. Вторым в списке по их количеству среди регионов ПФО стала Саратовская область — 23. В топ-5 также попали Оренбургская и Самарская области — по 11 рынков.

На 22 рынках Татарстана насчитывается 4 269 торговых мест. По их количеству республика также занимает третье место в ПФО, уступая Башкирии (5 477 торговых мест) и Саратовской области (4 408).

Фото: Ринат Назметдинов

Всего в Приволжском федеральном округе на 1 июля официально зарегистрировано 135 розничных рынков. На них представлено 24 921 торговое место, следует из данных Росстата.

В начале сентября «Реальное время» рассказывало, как альметьевскому ООО «Базар» удалось узаконить рынок, который местные власти считали самовольной реконструированной постройкой. Арбитражный суд Татарстана встал на сторону компании и признал за ней право собственности на крытый павильон по ул. Ленина, 1а в Альметьевске общей площадью 2373,8 «квадрата».



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Татьяна Демина