Татарстан на третьем месте в ПФО по числу розничных рынков
На 1 июля ткущего года в Татарстане зарегистрировано 22 розничных рынка. По их количеству республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе.
На первом месте Башкирия — 30 розничных рынков. Вторым в списке по их количеству среди регионов ПФО стала Саратовская область — 23. В топ-5 также попали Оренбургская и Самарская области — по 11 рынков.
На 22 рынках Татарстана насчитывается 4 269 торговых мест. По их количеству республика также занимает третье место в ПФО, уступая Башкирии (5 477 торговых мест) и Саратовской области (4 408).
Всего в Приволжском федеральном округе на 1 июля официально зарегистрировано 135 розничных рынков. На них представлено 24 921 торговое место, следует из данных Росстата.
В начале сентября «Реальное время» рассказывало, как альметьевскому ООО «Базар» удалось узаконить рынок, который местные власти считали самовольной реконструированной постройкой. Арбитражный суд Татарстана встал на сторону компании и признал за ней право собственности на крытый павильон по ул. Ленина, 1а в Альметьевске общей площадью 2373,8 «квадрата».
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