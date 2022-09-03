В Набережных Челнах из-за погодных условий отменили кинопоказы в парках

Сегодня в Набережных Челнах из-за плохих погодных условий отменили все кинопоказы, которые должны были пройти в парках. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Изначально планировалось, что сегодня показы художественных и документальных фильмов пройдут на площади Азатлык, в парке Победы и на набережной Тукая.

Фото: t.me/nabchelnyofficial

Напомним, в Татарстане ближайшей ночью возможны слабые заморозки на почве в низких местах. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, ночью 4 и 5 сентября температуры в Татарстане могут опуститься до +2..+7 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до +14..+19°С, а в понедельник — до +13..+18°С.

В начале следующей недели местами возможен небольшой дождь. Завтра в Татарстане существенных осадков не ожидается.

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Максим Кокунин