В Набережных Челнах из-за погодных условий отменили кинопоказы в парках
Сегодня в Набережных Челнах из-за плохих погодных условий отменили все кинопоказы, которые должны были пройти в парках. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.
Изначально планировалось, что сегодня показы художественных и документальных фильмов пройдут на площади Азатлык, в парке Победы и на набережной Тукая.
Напомним, в Татарстане ближайшей ночью возможны слабые заморозки на почве в низких местах. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, ночью 4 и 5 сентября температуры в Татарстане могут опуститься до +2..+7 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до +14..+19°С, а в понедельник — до +13..+18°С.
В начале следующей недели местами возможен небольшой дождь. Завтра в Татарстане существенных осадков не ожидается.
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