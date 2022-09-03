Синоптики Татарстана предупредили о слабых заморозках на почве

В Татарстане ближайшей ночью возможны слабые заморозки на почве в низких местах. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, ночью 4 и 5 сентября температуры в Татарстане могут опуститься до +2..+7 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до +14..+19°С, а в понедельник — до +13..+18°С.

В начале следующей недели местами возможен небольшой дождь. Завтра в Татарстане существенных осадков не ожидается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается холодная погода и умеренный западный ветер. Днем максимальные температуры воздуха составят всего +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +15 до +17°С.

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Татьяна Демина