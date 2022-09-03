Украинские войска попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Вчера вечером ВСУ попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ, сообщает Минобороны России.

— Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного, — говорится в сообщении ведомства.

Группировка из четырех российских Су-30 и двух вертолетов Ка-52 уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега. Кроме того, артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка. Уничтожены 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, а также 23 человека ранены.

Миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) в составе 14 человек, выехавшая в понедельник из Вены, прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, миссия должна оценить физический ущерб объектам и определить работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности.



— <…> миссия примет срочные меры по обеспечению гарантий для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях, — сказано в заявлении организации.



В понедельник Киев нанес удар по Запорожской АЭС для создания угрозы ядерной катастрофы.



— За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ территории атомной станции, — заявили в Минобороны России.

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Максим Кокунин