В Татарстане зарегистрировано семь беженцев и 12 вынужденных переселенцев

По состоянию на 1 июля 2022 года в Татарстане находятся 7 беженцев, 12 вынужденных переселенцев и 1 512 лиц, получивших временное убежище. Такие цифры приводит Росстат, ссылаясь на данные МВД России.

По сравнению с 1 июля прошлого года число беженцев на территории Татарстана не изменилось. Количество вынужденных переселенцев сократилось — на конец первого полугодия 2021-го их в республике насчитывалось 14.

Резко выросло число лиц, получивших временное убежище — почти в шесть раз. По состоянию на 1 июля 2021-го их в Татарстане было зарегистрировано 261.

В республике находится почти половина всех беженцев, зарегистрированных в регионах Приволжского федерального округа. Всего их на 1 июля 2022 года насчитывается 15 — семь из них находятся в Саратовской области, один — в Башкирии.

По количеству зарегистрированных вынужденных переселенцев Татарстан занимает второе место среди регионов ПФО. Всего их в округе на 1 июля 2022-го 43 человека, 16 из которых находятся в Оренбургской области. Пять вынужденных переселенцев обустроились в Саратовской области, четверо — в Самарской, по два — в Ульяновской области и Пермском крае, по одному — в Марий Эл и Нижегородской области.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На начало июля 2022 года в ПФО зарегистрировано 11 956 лиц, получивших временное убежище. Из них 2 633 человека находятся в Нижегородской области, 1 987 — в Самарской области, 1 817 — в Пензенской области. Наименьшее число зарегистрировано в Марий Эл — 53.

Напомним, 1 апреля в Казань прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



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Татьяна Демина