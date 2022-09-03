Экономист Гинько: в ближайший год рубль будет среди валют, привлекательных для инвесторов

Фото: Анна Сейтумерова

В ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться среди валют, привлекательных для инвесторов, считает экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.



— Как мы видим, российский рубль крепко держится. Понятно, что он существует в рамках определенных правил, которые введены ЦБ, чтобы отреагировать на возможные спекулятивные атаки на российскую валюту, — рассказал он в беседе с RT.

По его словам, санкции накладывают определенные ограничения, которые могут тормозить интерес к российскому рублю:

— …все большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включен в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российский рубль.

Фото: realnoevremya.ru

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин рассказал, что привязка к курсу превратила валютные счета россиян в де-факто рублевые:

— Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко